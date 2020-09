Head & Heart voor de tweede week op 1 in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 39. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 5 binnenkomers, 16 stijgers en 17 zakkers.

20 (13) LOVE TO GO- Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones

Sinds vorige week staat Lost Frequencies met twee hits in de lijst. Don’t Leave Me Now klimt vier plaatsen naar nummer 36 waar Love To Go zeven plekken zakt. Lost Frequencies, die in het dagelijks leven Felix de Laet heet, was al een tijdje de meest succesvolle Belgische man in de Nederlandse hitlijst. Sinds deze maand mag hij zich ook de meest succesvolle act uit België noemen. Die titel was sinds het begin van de jaren negentig in handen van Clouseau. Love To Go is, op nummer 20, de langst genoteerde hit in de lijst.

16 (--) HOLY- Justin Bieber & Chance The Rapper

Justin Bieber is dit jaar al weer toe aan zijn vijfde notering in de Top 40. Eerder zagen we 10,000 Hours, Yummy, Intentions en Stuck With U al in de lijst. Na Snelle en Dua Lipa is Justin Bieber dit jaar de derde act die 5 hits op zijn naam schrijft. Voor Justin is Holy inmiddels zijn 21e Top 40-hit en dat maakt hem de Canadees met de meeste hits in Nederland. Wel moet hij die prestatie nog delen met Nelly Furtado die ook 21 nummers in de lijst wist te krijgen. Holy is de hoogste nieuwe in de lijst op nummer 16.

15 (18) DE ECHTE VENT- Racoon

In 2005 stapte Racoon voor het eerst de Top 40 binnen met Love You More. Daarna werden No Mercy, Oceaan en Het Is Al Laat Toch top 10-hits voor de Zeeuwse band. De Echte Vent is de 15e Top 40-hit van Racoon en dankzij dat nummer hebben ze nu zoveel punten weten te verzamelen dat ze vanaf nu ook bij de 100 meest succesvolle Top 40-acts aller tijden horen. De Echte Vent klimt deze week drie plekken omhoog naar nummer 15.

1 ( 1) HEAD & HEART- Joel Corry & MNEK

De top 3 is onveranderd ten opzichte van vorige week. Daardoor staat Ava Max met haar Kings & Queens voor de tweede week op 3 en Rolf Sanchez met Más Más Más voor de tweede week op 2. En dat maakt Head & Heart van Joel Corry en MNEK ook deze week de populairste hit van ons land.

De belangrijkste ontwikkelingen rond de Top 40 hoor je iedere werkdag even na zessen in de Top 40 Update op Qmusic en natuurlijk is er deze vrijdag, vanaf 14.00 uur, weer een nieuwe lijst.

