Heartbreak High-reboot verschijnt in 2022 op Netflix

Jeroen Koopman, de oprichter van NewBe, wist vorig jaar de rechten te bemachtigen en kondigde toen Heartbreak High 2.0 al aan. Hij was groot fan van de jaren 90-serie en is dan ook blij met de deal met Netflix. ,,Het was al een avontuur op zich om de serierechten te bemachtigen. Dat we de reboot nu ook op het grootst denkbare podium internationaal terug kunnen brengen, sluit niet alleen naadloos aan op de internationalisering die we met NewBe hebben ingezet, maar is tegelijk misschien wel het tofste dat ik tot op heden in m’n carrière heb mogen doen.”