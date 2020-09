Heel Holland Bakt Kids: 'Als een kind emotioneel wordt, moet ik een brok wegslikken’

Politie vermoedt dat uitgebran­de productie­bus op set Mocro Maffia 3 is aangesto­ken

17:13 Tijdens de opnames van Mocro Maffia 3 is gisteravond een productiebus afgebrand, bevestigt producent Fiction Valley na berichtgeving van AT5. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en is op zoek naar getuigen. Volgens de producent zijn er geen gewonden gevallen en is er alleen materiële schade.