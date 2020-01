Heel wat geïnteresseerden voor ‘late babyborrel voor Delphine’

Op de eventpagina wordt intussen overlegd over geschikte cadeaus om mee te nemen: boeken over het ouderschap, of toch een schilderset voor kinderen voor de ‘kleine’ Delphine (51)? Enkele geïnteresseerden hebben nog wat twijfels bij de datum, nu voorgesteld als zaterdag 1 februari. Een dag eerder worden ze immers al verwacht op een brexit-afscheidsfeestje, en ‘dat is al zo vaak verlegd’.



Hoewel het uiteraard gaat om een grap, heeft de organisator mooie plannen voor de festiviteiten komende zaterdag. Zo zou het feest moeten plaatsvinden op het Koninklijk Paleis en is Alberto Vermicelli, van Samson en Gert, de optredende artiest.

Rekken

Albert ontkende jarenlang dat Boël zijn dochter is, maar heeft het gisteren toch toegegeven naar aanleiding van de dna-test die op last van het hoogste rechtscollege van België werd afgenomen. De kunstenares stapte in 2013 naar de rechter omdat ze vermoedde dat niet Jacques Boël, maar koning Albert haar biologische vader is. In een later stadium dwong ze erkenning door Albert af, hij wist de rechtszaak jarenlang te rekken.

Vorig jaar oordeelde het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege van België, dat het voormalig staatshoofd van onze zuiderburen dna moest afstaan. Dat deed de vader van de huidige koning Filip uiteindelijk in mei nadat hem een dwangsom van 5000 euro per dag was opgelegd indien hij geen dna-materiaal af zou staan. Onderzoek wees uit dat Boël inderdaad zijn dochter is. De gepensioneerde vorst zal dat niet langer juridisch betwisten.