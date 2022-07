Heerlijk smullen van Britse schandalen, met twee bekende acteurs in bloedvorm

verborgen parelVoor wie deze zomer graag op de bank neerploft, bieden de streamingdiensten genoeg uitkomst. Wij tippen vlak voor het weekend een goede film of serie. Vandaag: de dramaserie A Very British Scandal .

Verwarrend is het zeker. Op Amazon Prime Video staan twee Engelse dramaseries met vrijwel dezelfde titel: A Very English Scandal en A Very British Scandal. Is er een verband? Is er sprake van een vervolg?

Dat laatste is niet het geval. Beide miniseries hebben totaal andere personages, maar is er wel een link. De verhalen bestaan uit reconstructies van geruchtmakende rechtszaken uit de jaren 60 vol smeuïge schandalen, zoals die alleen in Engeland kennelijk voorkomen. De kijker die uit is op sensatie uit de hoogste kringen zal zeker smullen.

De oudste van de twee is A Very English Scandal (2018). De drie afleveringen volgen de Engelse politicus Jeremy Thorpe, leider van de liberale partij, die een dubbelleven leidt. Hij is getrouwd, maar heeft ook een verhouding gehad met een stalknecht. Dat verleden wil hij geheimhouden, maar als er een schandaal over deze affaire dreigt, neemt hij een drastisch besluit; zijn voormalige minnaar moet verdwijnen, wat uiteindelijk uitmondt in een nog groter schandaal: een rechtszaak over een poging tot moord.

Thorpe wordt gespeeld door Hugh Grant. Het is zonder twijfel de beste serieuze hoofdrol uit zijn carrière. Over de kleurrijke en narcistische Thorpe zei de acteur: ,,Hij was ook een tragische figuur, maar ik wilde hem ook sympathiek maken. Dat viel niet mee.”

De andere serie A Very British Scandal, ook drie delen, is van recenter datum, 2021. Claire Foy, die de jonge koningin Elizabeth II speelde in 21 afleveringen van The Crown, is net als Grant in bloedvorm in haar vertolking van Margaret Whigham, de overspelige echtgenote van The Duke of Argyll, een rol van Paul Bettany. Beiden beginnen een verhouding terwijl zij nog getrouwd zijn. Hun passie springt van het scherm in enkele vrijscènes, maar de toon van hun relatie verandert snel als blijkt dat Margaret, die behoorlijk mediageil is, is uitgekeken op haar man die in een voortdurende staat van dronkenschap lijkt te verkeren.

Een loopgravenoorlog begint, waarbij Margaret meer minnaars dan hoeden verslijt, en papieren vervalst om de kinderen van haar man uit diens testament te schrappen. Een en ander mondt uit in een spraakmakend proces waar het Britse publiek halverwege de jaren 60 dagelijks van kon smullen in de kranten.

De nadruk ligt vooral op de seksuele escapades van Margaret, waarbij een polaroidfoto waarop zij een man oraal bevredigt destijds voor heel wat rode oortjes zorgde. Voor Foy had de ommezwaai van Elizabeth II naar deze losbandige vrouw niet groter kunnen zijn.

