Heftige beelden: Dit is het moment dat Britney Spears haar voet breekt

‘Ik had zes maanden niet gedanst, dus ik was op dat moment op volle kracht bezig’, schrijft Britney. ’Ja, ik weet dat het op blote voeten was. Lach daar maar niet om, zo heb ik meer grip op de vloer’. Ze waarschuwt haar fans ook voor de heftige beelden: ‘Trouwens, je kan horen hoe ik mijn voet breek op het einde. Sorry, het is nogal luid.’



Eerder deze maand wist Sam Asghari, de vriend van Britney, te melden dat de popzangeres in het ziekenhuis lag nadat ze haar voet had gebroken. Hij schreef: ‘Mijn leeuwin brak haar middenvoetsbeentje terwijl ze aan het dansen was, haar favoriete bezigheid. Ik hoop dat ze snel de oude is en weer kan springen, rennen en dansen als de beste!’



Het is niet bekend hoe lang Britney nog moet herstellen van het ongeluk.