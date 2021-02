Heftige beelden van overval op hondenuitlater Gaga: ‘Help, ik bloed uit mijn hart’

videoDe hondenuitlater van Lady Gaga heeft kermend van de pijn om hulp geroepen nadat hij op straat was neergeschoten en beroofd van twee honden van de zangeres. Dat blijkt uit verschillende beelden van bewakingscamera’s in de buurt. ,,Ik bloed uit mijn hart en mijn longen, help me’’, roept de man in de video.

Hondenuitlater Ryan Fischer liep woensdagavond rond 22.00 uur door Hollywood met Gaga’s geliefde viervoeters Koji, Gustav en Miss Asia, toen er ineens een auto naast hem stopte. Twee mannen stapten uit en probeerden de honden af te pakken. ,,Geef hier!’’ riep een van hen, blijkt uit een video die een omwonende deelde met TMZ.

Er ontstond een worsteling, terwijl Fischer hard ‘nee’ en ‘help me’ riep. Kort daarna klonk een schot en ging de uitlater tegen de grond. ,,Oh mijn god, help me’’, schreeuwde hij uit, duidelijk extreem geschrokken. ,,Ik ben neergeschoten. Ik bloed uit mijn hart, uit mijn long, ik bloed uit mijn borst. Ze hebben twee honden gestolen. Het zijn de honden van Lady Gaga.’’

Hevig bloeden

Omwonenden wisten niet wat ze meemaakten. ,,We hoorden afschuwelijk geschreeuw. En binnen een minuut klonk een schot’’, zegt buurtbewoonster Rachel Mason tegen CNN. ,,We doken weg, gingen naar binnen en belden het alarmnummer.’’

Quote Die man bloedde letterlijk bijna dood terwijl de politie en ambulance onderweg waren Rachel Mason, buurtbewoonster

Volgens de vrouw heeft een buurman geholpen het leven van de uitlater te redden. ,,We gingen weer naar buiten en die man bloedde letterlijk bijna dood terwijl de politie en ambulance onderweg waren. Onze buurman oefende druk uit op zijn borst. Ik wist niet of hij dood of levend was en toen ging hij op een stretcher de ambulance in.’’

Volledig scherm Lady Gaga met Gustave en Koji. © Instagram Lady Gaga

Kogel opvangen

De hondenuitlater ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het lijkt er wel op dat hij er bovenop komt. ,,Hij zou zo een kogel opvangen voor die honden’’, zei een vriend tegen Fox11. ,,Hij houdt onvoorwaardelijk van ze en is altijd bij ze.’’

De gestolen honden, Koji en Gustav, zijn nog steeds vermist. De derde hond, Miss Asia, kregen de dieven niet te pakken. Lady Gaga heeft een beloning van 500.000 dollar (ruim 412.000 euro) uitgeloofd om de dieren terug te krijgen. Haar team heeft de buurtbewoonster gevraagd de video in de publiciteit te brengen, in de hoop dat de daders worden gepakt.

Quote Het is alsof iemand je kind afpakt Joe Germanotta

De zangeres, die momenteel in Italië verblijft voor filmopnames, heeft nog niet op het drama gereageerd. Haar familie is vanzelfsprekend verslagen. ,,We zijn er ziek van, het is echt vreselijk’’, zegt Gaga’s vader Joe tegen New York Post. ,,Het is alsof iemand je kind afpakt.’’ Joe heeft zijn dochter inmiddels meermaals telefonisch gesproken. Dan benadrukte hij dat de dieren samen zijn. ,,Ze troosten elkaar.’’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bodycams

Het is onduidelijk of de dieven het specifiek hadden gemunt op de honden van Stefani Germanotta, zoals de zangeres eigenlijk heet. Franse bulldogs zijn erg populair, maar bijzonder moeilijk te fokken. De beestjes kunnen 2000 à 10.000 dollar kosten (1600 à 8200 euro), aldus BBC News.

Hollywood kent meerdere hondenuitlaatservices, die sinds het incident extra alert zijn. Zo stoppen sommige bedrijven volgens TMZ met avondwandelingen en worden medewerkers uitgerust met bodycams en mogelijk zelfs wapens.

Volledig scherm Lady Gaga. © AFP