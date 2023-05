Heidi Klum en dochter (19) weer onder vuur na ‘foute’ shoot: ‘Haar morele kompas is stuk’

Het internet was afgelopen najaar te klein toen Heidi Klum, al decennia wereldberoemd als model, foto’s van zichzelf en haar dochter deelde met haar tien miljoen Instagramvolgers. Ze waren gemaakt voor het Italiaanse lingeriemerk Intimissimi en hingen ook in Nederlandse etalages. De foto’s verzamelden in korte tijd honderdduizenden likes en alle showbizzsites schreven erover.

De campagne draaide om het vieren van de band tussen moeders en dochters, aldus Heidi. Hoewel veel fans het prachtig vonden om hen zo te zien, overheerste een ander sentiment. Leni was krap vijf maanden 18 jaar en Heidi had het nooit goed moeten vinden dat ze voor het oog van de wereld in lingerie poseerde, merkten veel mensen op. Het is ronduit ‘fout’ als moeder en dochter samen schaars gekleed voor de camera staan, klonk het ook.



Anderen wierpen tegen dat er niets seksueels is aan een fotoshoot in je ondergoed en dat mensen de link met een incestueuze sfeer in hun hoofd zelf legden. Maar het bleef niet bij berichten op sociale media. Heidi gebruikt haar dochter als ‘decorstuk’ voor eigen gewin, betoogde het bekende model Ulrika Jonsson in The Sun.

Opiniemaker Maureen Callahan vreesde voor de gevolgen voor Leni, die nog studeert. ‘Zou Heidi het erg vinden dat haar dochter (...) beschadigd raakt?’ schreef ze in Daily Mail. ‘Welk kind wil terug naar de studiebanken na incestueus poseren met haar moeder?’

Tyra Banks, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio en Candice Swanpoel voor het eerst samen op een foto (video):

Op billboards door heel Duitsland

Heidi reageerde niet, Leni zei achter de shoot te staan. Maar de meest veelzeggende respons komt deze week, een halfjaar later: de twee delen woensdag opnieuw ondergoedfoto’s met hun miljoenen volgers, onderdeel van een nieuwe campagne. Heidi en Leni komen ‘door heel Duitsland’ op billboards te staan en vragen fans de posters vooral te fotograferen.



‘Het perfecte paar is terug’, schrijft het merk, dat donderdag onder de post bijna unaniem negatieve reacties krijgt van mensen die hoopten dat Intimissimi van de ophef had geleerd. Leni zelf krijgt op Instagram wel lof, maar ook nu gaat de discussie verder dan sociale media.

Opiniemaker Samantha Brick schrijft donderdagavond bij Daily Mail dat Heidi haar ‘morele moederkompas’ is verloren en vreest dat Leni op latere leeftijd spijt krijgt van de foto’s. De shoot bewijst dat er kennelijk ‘nul grenzen’ zijn als het gaat om ‘een slaatje slaan uit moederschap’. De harde column komt uitgerekend op de 19de verjaardag van Leni.

Het is niet de eerste keer dat bekende familieleden in opspraak raken vanwege vermeende ‘foute’ shoots. Zo kregen zussen Gigi en Bella Hadid kritiek op een naaktshoot die ze samen deden en verwijderde Kim Kardashian een foto van zichzelf met halfzus Kylie Jenner onder de douche.

