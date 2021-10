Heidi Klum kluift als bezeten kannibaal aan arm en Sandra Schuurhof is bloederige zuster

Zwangere Bibi Breijman opgenomen in ziekenhuis

Bibi Breijman (30) is opgenomen in het ziekenhuis. De zwangere vlogster kampt met ‘hyperemesis gravidarum’, ook wel zwangerschapsbraken genoemd. ‘M’n liefste… Daar ga je weer!’, schrijft vriend Waylon vandaag bij een foto van Breijman in een ziekenhuisbed.

16:35