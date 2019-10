Heidi Klum wil achternaam laten veranderen

De reden voor de naamsverandering is simpel: haar huwelijk. Omdat Heidi eerder dit jaar met Tom Kaulitz in LA in het huwelijksbootje is gestapt, wil ze dus ook zijn achternaam aannemen. Het model en de gitarist van Tokio Hotel trouwden eind februari in het diepste geheim.



In de VS betekent een huwelijk niet dat de vrouw ook meteen wettelijk de achternaam van de man aan moet nemen. Zij kan hier echter later alsnog voor kiezen, zoals Heidi in dit geval doet.