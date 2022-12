Heleen van Royen wordt voor de derde keer oma

UPDATE Rapper Tory Lanez schuldig aan beschieten Megan Thee Stallion, riskeert 20 jaar cel

De Canadese rapper Tory Lanez is vrijdag in Los Angeles schuldig bevonden aan onder meer het beschieten van zijn Amerikaanse vakgenote Megan Thee Stallion. Een jury oordeelde dat hij haar in de voeten heeft geschoten, in het bezit was van een illegaal wapen en dat wapen onbezonnen heeft gebruikt.

24 december