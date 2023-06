Hélène Hendriks presenteert De Oranjezomer, Noa Vahle is razende reporter

Hélène Hendriks die in 2021 ook al inviel voor Genee, gaat de sport deze zomer combineren met de actualiteit. Het is voor het eerst dat zij De Oranjezomer de hele zomer resenteert. De locatie is het Kasteelplein in Breda, waar zij wisselende gasten verwelkomt, zowel aan tafel als aan de aanschuifbar. Hendriks wordt aan tafel gedurende een week vergezeld door één vaste gast, zoals Özcan Akyol, Rutger Castricum, Fidan Ekiz en Youri Mulder. Laatstgenoemde treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Jan Mulder. Vanaf 24 juli neemt hij een week lang al het nieuws onder de loep.