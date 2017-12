Helse tijden voor de Oerlemansjes

Overal as, het geluid van brandweerhelikopters in de lucht. Vlammen in de verte. Reinout en Daniëlle Oerlemans, en hun vier kinderen Thijmen (16), Fiene (13), Benjamin (11) en Kate (8), houden het Amerikaanse nieuws nauwlettend in de gaten. Hun nieuwe, Italiaans getinte landhuis in Bel Air, waar ze over twee maanden in zouden trekken, ligt in het gebied van 60 hectare rond Los Angeles dat in brand staat. Meer dan 1.000 brandweermannen doen hun best om de verschillende vuurzeeën onder controle te krijgen. Hun huidige villa in de Hollywood Hills, waar de mediatycoon en zijn gezin sinds 2014 wonen, loopt geen risico, al dwarrelt daar op het terras ook as neer.

Sjenny Overgaag, de moeder van oud-wielrenster Daniëlle, heeft een paar ongeruste dagen achter de rug. ,,Naar omstandigheden gaat het met hun zelf goed. In hun huis zijn ze veilig. Dat is anders bij hun nieuwe huis in Bel Air. Daar heerst gevaar en is er paniek, want het nieuwe huis staat dicht bij de vuren. De scholen zijn er dicht en de kinderen zitten thuis. Ze zijn al een tijdje bezig aan het toekomstige huis. Renoveren, verbouwen, inrichten. Ze zouden er over twee maanden ingaan, maar kunnen er nu niet bij’’, aldus de Westlandse. ,,We hopen dat de wind snel gaat liggen, anders zijn ze heel bang dat het fout gaat.”

Skype

Pa Leo en ma Sjenny Overgaag hebben dagelijks contact met ‘Amerika’. ,,Via Skype, maar ook door even te bellen. Dan doen we meestal ’s middags, als het hier 16.45 uur is en daar 07.45 uur in de ochtend. Dan zit de wagen vol met kinderen op weg naar school en kan ik ze allemaal horen. Maar nu is de basisschool waar de jongste twee op zitten dicht. Natuurlijk zijn we bezorgd. We hopen op gunstige wind, maar de laatste dagen stond die juist hun kant op gericht. En we hopen dat het huis goed nat wordt gehouden. ‘De brandweer verricht goed werk’, vertelde Daniëlle. We hopen dat alles mee valt.”

De Oerlemansjes gaan binnenkort wonen in wat het sterrenreservaat van Amerika genoemd kan worden. Het is een aaneenschakeling van luxueuze stulpjes en kapitale landgoederen, omheind met muren of hekken om de glurende paparazzi buiten te houden. Beroemde buurtgenoten genoeg, en afhankelijk van waar de kapitale woningen staan, moeten ze nu evacueren of paraat staan om huis en haard te verlaten. Zo zullen Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Jennifer Lopez en Arnold Schwarzenegger hun koffers al klaar hebben staan, mocht de brandweer hun veiligheid niet langer kunnen waarborgen.

Paris Hilton

Andere sterren moesten in de afgelopen dagen al hun biezen pakken. Hotelerfgename en socialite Paris Hilton liet op sociale media weten dat zij en haar huisdieren uit voorzorg uit haar villa zijn gehaald. Comédienne Kathy Griffin moest vertrekken, net als zanger John Legend en zijn vrouw Chrissy Teigen. Glee-actrice Lea Michele heeft haar dierbaarste spullen gepakt en logeert nu bij vrienden. Actrice Jennifer Tilly (Liar Liar, Bride of Chucky) had wat minder geluk: pas het vierde hotel dat ze probeerde had een kamer beschikbaar. ,,Het lijkt erop dat iedereen aan het evacueren is’’, zegt Tilly op sociale media.

Een deel van de wijngaard van mediamagnaat Rupert Murdoch, eigenaar van Fox News, en zijn vrouw Jerry Hall (de ex van Mick Jagger) ging in vlammen op. Het huis op het landgoed – zo’n 25 miljoen euro waard – zou nog ongeschonden zijn.