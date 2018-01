Hendrik Groen best bekeken serie sinds Baantjer

De Omroep Max-televisieserie over het leven van de bejaarde Hendrik Groen is een gigantisch succes gebleken. Er keken per aflevering gemiddeld 2.374.000 mensen naar de twaalfdelige serie, die daarmee de best bekeken Nederlandse serie sinds 2011 is. Dit blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen, over het leven in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is onder vijftigplussers dan ook de populairste serie ooit. Gemiddeld keken er per aflevering 1.914.000 mensen uit die leeftijdsgroep naar.

Regisseur Tim Oliehoek liet eerder weten blij te zijn met de hoge kijkcijferaantallen. Hij denkt dan ook na over het maken van een tweede seizoen. Het is onbekend of Kees Hulst mogelijk opnieuw in de huid van Groen kruipt.