Hendrik Groen-duo André van Duin en Kees Hulst in online detective

Omdat de eerste twee edities door duizenden mensen, onder wie veel (aankomende) juristen, werden gevolgd, besloot producent Korthals Stuurman Theaterbureau de derde aflevering uit te brengen, niet wetende dat de theaters op het moment van de bekendmaking alweer moesten sluiten wegens het coronavirus. Publiek dat zich aanmeldt, kan pleidooien, getuigenissen en verklaringen van experts volgen en dossiers inzien. Het draait in het stuk van Eva Gouda allemaal om een zaak op een middelbare school. Net na de repetities van het toneelstuk Een Midwinternachtsdroom wordt juf Engels Lieke de Waal (vertolking nog niet bekend) dood aangetroffen. Leraar biologie Nico Meddens (Kees Hulst) is meteen verdacht, want hij leefde op voet van oorlog met het slachtoffer. Hij moet voor de rechter verschijnen (Jules Croiset), met Jan Kooijman als zijn raadsman. Het is aan het publiek om hem schuldig of onschuldig te verklaren.

Vijf dagen

Eerder waren in deze reeks De Kerstmoord en De Droommoord te volgen. De nieuwe aflevering in de regie van Pitt de Grooth is mee te spelen vanaf 27 december, of de theaters dan weer open mogen of niet. Er is vijf dagen uitgetrokken voor het ‘proces’. Het oordeel wordt geveld op basis van de meerderheid van de stemmen. Daarna krijgt de ‘jury’ op 3 januari, direct na de uitspraak, ook een video te zien van wat er werkelijk is gebeurd.



Enkele jaren geleden boekte hetzelfde theaterbedrijf veel succes in de schouwburgen met Terror, een stuk van Ferdinand von Schirach waarbij het publiek een piloot moest beoordelen die in de lucht eigenmachtig gehandeld had in de overtuiging dat er daardoor minder slachtoffers zouden vallen door een aanstaande aanslag.