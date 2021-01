Henk Blok durfde tijdens sabbatical meer: 'Artsen waren ook erg benieuwd

Reizen, ja dat was het idee. ,,Dat heb ík weer", lacht Henk Blok zelf ook. In april besloot hij een sabbatical te nemen om meer tijd met zijn vrouw en dochter door te brengen. Ondertussen woedde een virus door de wereld, waardoor van verre reizen niet heel veel kwam. ,,Maar ik heb nog redelijk in Europa kunnen rondtrekken toen dat nog wel kon. En in Nederland heb ik veel tripjes gedaan. Een soort Henk in de regio. Ik ben van Zeeland tot Groningen geweest en van Noordwijk tot Limburg."



De reden voor de sabbatical is de ziekte waarmee Blok kampt: sarcoïdose. Een ziekte waarmee hij oud kan worden, maar die er wel onder meer voor zorgt dat hij minder kan lopen. Hij vertelt: ,,Twee jaar geleden lukte bijvoorbeeld een berg beklimmen niet. Toen heb ik gezegd: ‘Nou jongens, ik ga even voor mezelf kiezen nu. Dat klinkt misschien heel egoïstisch, maar op dit punt was dat gewoon nodig.”