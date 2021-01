Henk Blok na sabbatical terug als nieuwslezer; verruilt 538 voor Veronica

Na een sabbatical van zeven maanden is de stem van nieuwslezer Henk Blok vanaf vanmiddag weer te horen op de radio. Niet langer in De Ochtendshow met Frank Dane op Radio 538; Blok schuift vanaf nu aan in de middaguren bij De Veronica Middagshow.