Henk Bres weer onder vuur door tweet over ‘negers’, twitter verwijdert bericht

Zijn bericht heeft tot veel reacties geleid. Sommige Twitteraars roepen op de politicus te rapporteren bij het sociale medium. Zij wijzen erop dat Bres als fractievertegenwoordiger verbonden is aan de PVV. Onder anderen regisseur Martin Koolhoven noemt Bres vanwege de tweet ‘een ongelofelijke klootzak’.



De PVV in Den Haag zegt dat Bres op persoonlijke titel spreekt en reageert niet op de tweets. Het presidium van de Haagse raad ‘reageert niet op individuele tweets van raadsleden of fractievertegenwoordigers’.



Bres laat zelf weten dat hij een tijdje stopt met Twitter. ‘Het is mij al die bonje die ik krijg als ik mij weer is heb zitten opvreten over het onrecht wat sommige mensen moeten doormaken niet waard’.