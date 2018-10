Henk Wijngaard loopt weg bij zijn nichtje Shania Twain

Wijngaard had gehoopt zijn familielid te ontmoeten. Maar hij vond de aangeboden zitplaatsen veel te ver verwijderd van zijn nichtje, de dochter van zijn halfbroer. ,,Ik zat op de bovenste verdieping. Ze stond ver van mij vandaan op het podium", zei Wijngaard op Radio 1. ,,Als je haar wilt zien, pak dan YouTube, dan zie je haar van dichtbij", vervolgt Wijngaard. ,,Ik had een verrekijker moeten meenemen." Wijngaard, bekend van de hit Met de vlam in pijp , kreeg in mei dit jaar vipkaarten van Mojo aangeboden nadat hij in de media uit de doeken had gedaan dat hij had ontdekt dat zijn vader de opa was van Shania Twain (Eilleen Regina Edwards). De vader van de Canadese superster werd geboren uit een buitenechtelijke relatie van de vader van Wijngaard. De twee verre familieleden hebben elkaar nooit gezien.

Puzzelstukje

Wijngaard: ,,Mijn halfbroer, haar vader, is al in 1998 overleden. Daarmee was mijn zoektocht ten einde. Ik wilde naar een concert van Shania Twain om dit af te sluiten, als het laatste puzzelstukje. Ik wilde graag naar een concert in de hoop dat ik misschien een gesprek met haar kon hebben. Natuurlijk lukt dat niet, dat weet je van tevoren."

Mojo noemt het vroegtijdige vertrek en de teleurstelling van hun gast Henk Wijngaard erg jammer. Volgens een woordvoerster van Mojo had Wijngaard een plek op de Live Avenue, de vip-boulevard van de Ziggo Dome. ,,De beste stoelen 'in the house'. We hadden begrepen dat het zijn grote wens was om bij het concert van Shania Twain te kunnen zijn. We konden hem gratis kaarten aanbieden, maar als concertorganisatie kunnen we geen ontmoeting met de artiest regelen. Hij is nu teleurgesteld, maar we hebben het goed bedoeld."