Henny Huisman is overgrootvader geworden: ‘Prachtig joh’

Bluestour­nee wordt helemaal afgeblazen, ‘te weinig draagvlak’ zónder Derksen

De tournee The Sound of The Blues & Americana, waarvan Johan Derksen de spreekstalmeester zou zijn, wordt definitief afgeblazen. Eerder werd nog aangekondigd dat de bluestour door zou gaan zónder de in opspraak geraakte mediapersoonlijkheid, maar daar blijkt ‘onvoldoende draagvlak’ voor.

4 mei