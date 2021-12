Henry van Loon over vaderschap: ‘Voor het eerst in mijn leven gaat het niet meer om mij’

‘Ken je dat cliché’’, vraagt cabaretier Henry van Loon (39), ,,het cliché van een stukadoor die thuis zijn muren niet afmaakt?’’ Nou, hij is zo’n grappenmaker die niet vaak lacht. Sterker nog, hij is wat zwaar op de hand. Dát is sinds een jaar veranderd. Zijn dochter, net een jaar oud, hoeft maar naar hem te kijken, of hij gaat voor de bijl. ,,Alles wat zij doet, is grappig of ontroerend. Zelfs als de baby op mijn trui poept, vind ik dat geweldig. Dan denk ik ‘wauw, ze is hoogbegaafd, anders doe je dat niet’. Wát een timing.’’ Hoogbegaafde kinderen? Waar hebben we dat eerder gehoord? Is Van Loon een ‘luizenmoeder’ in spe? Hij grijnst: ,,Absoluut. Ik ben ook zo’n sukkel geworden die álles geweldig vindt aan zijn kind.’’