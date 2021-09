Here We Go Again! Mamma Mia 2 nu op Netflix

Gimme Gimme Gimme! Binnenkort kunnen we weer genieten van onze favoriete ABBA-liedjes. Want de film Mamma Mia Here We Go Again! staat sinds gisteren op Netflix.

Het is alweer drie jaar geleden dat Mamma Mia Here We Go Again! in de bioscoop verscheen. In deze feel-good movies zingen grote sterren als Meryl Streep en voormalig James Bond acteur Pierce Brosnan bekende liedjes van de band ABBA. In de tweede film is ook Cher toegevoegd aan de cast.

Bekijk hier de trailer van Mamma Mia Here We Go Again!:

Derde film?

Als het aan de acteurs van de Mamma Mia-films ligt komt er zeker een derde film. Zo heeft de actrice Amanda Seyfried al aangegeven dat zij hoopt op een Mamma Mia 3: “Iedereen in die film zou meteen ja zeggen omdat we elkaar weer willen zien”. Of er ook echt een derde film zal verschijnen is tot nu toe helaas nog onbekend.

Nu het tweede deel op Netflix staat zou je misschien verwachten dat de streaminsdienst deel één ook online zou zetten. Dat is niet het geval. Maar voor wie toch zin heeft in een marathon avondje, niet getreurd: deel één is nog wel te bekijken bij Videoland en Amazon Prime.

