Hernieuwde belangstelling voor muziek Doe Maar na dood Vrienten

255.000 kijkers zien Hélène Hendriks HLF8 presente­ren, maar met Johnny de Mol nog in het logo

255.000 kijkers zagen gisteravond hoe Hélène Hendriks de presentatie van talkshow Hlf8 op zich nam. Een dag eerder had Johnny de Mol in een statement aangegeven voorlopig niet terug te keren vanwege een nieuwe beschuldiging aan zijn adres. ,,Never a dull moment bij Talpa", reageerde de nieuwe presentatrice aan het begin van het programma.

28 april