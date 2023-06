Herstel Mart Hoogkamer duurt langer dan gehoopt

Met video Zanger met 60 jaar ervaring duikt op bij Secret duets, helft panel heeft geen idee: ‘Spijt me heel erg’

Een zanger met 63 jaar ervaring heeft donderdagavond voor verbazing gezorgd in het RTL 4-programma Secret duets. Terwijl panellid Jeroen van der Boom vrijwel direct hoorde wie de onherkenbare artiest was, tastten Emma Heesters en Soy Kroon volledig in het duister, zo zagen 658.000 kijkers. ,,Het spijt me heel erg.’’