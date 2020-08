Hertogin Kate zorgt voor massale vraag naar fleurige mondkapjes

Kate Middleton (38) koos voor haar eerste publieke optredens met mondmasker voor een exemplaar met bloemetjesprint van het Londense merk Amaia. Het crèmekleurig-zachtroze kapje, met een prijskaartje van 15 pond (16,60 euro), was op de website van het merk al snel uitverkocht. Ook de kindervariant met dezelfde print, liberty pepper genaamd, kan inmiddels alleen nog vooruit worden besteld voor levering over drie weken. ‘We werken heel hard om onze voorraad zo snel mogelijk aan te vullen vanwege de grote vraag’, meldt het merk. De populariteit van haar bloemetjesstijl viel ook elders op. De bekende modesite Lyst zag in Engeland binnen 24 uur na Kate’s optredens een toename van 185 procent in zoekopdrachten rond mondkapjes en de woorden ‘ floral ’, ‘ liberty print ’ en ‘ ditsy print ’, allemaal verwijzend naar bloemenmotieven.

Timing

De timing van Middleton is opvallend, schrijft The Guardian. Enkele dagen na haar optredens werden mondkapjes in Engeland verplicht in onder meer musea en bioscopen - en Kate liet nog even zien hoe stijlvol zo’n masker kan zijn. De print paste immers perfect bij haar jurken; een crèmekleurige bij de ene gelegenheid en een blauwe met roze bloemen bij de andere.



Eerder werd Kate’s echtgenoot prins William overigens al gefotografeerd met een medisch mondkapje bij een bezoek aan een vaccinlaboratorium. Vorige week verscheen hij naast Kate in een blauw exemplaar, passend bij zijn overhemd. Hertogin van Cornwall Camilla Parker Bowles koos onlangs voor een variant met pauwverenprint.