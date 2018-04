Het beste én het slechtste van Steven Spielberg

voor de rechter 'Het beeld dat Nederland­se rechters veel te laag straffen, klopt niet'

13:33 Wat is rechtspraak? De Rijdende Rechter? Of Willem Holleeder in een zwaar beveiligde bunker? Geen van beide, toont Voor de Rechter, een tv-serie over zittingen bij de politierechter. ,,Dit zijn de zaken die zich aan de lopende band voordoen.’’