Het beste tv-programma van het jaar is bekend

Waar vorig jaar de Nipkowschijf nog naar kijkcijferknaller De Luizenmoeder ging, koos de jury nu voor een veel minder goed bekeken programma: Stuk. De vierdelige docuserie gaat over het dagelijks leven in revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee. ‘Dat klinkt allesbehalve opwindend of spannend,’ valt te lezen in het juryrapport. ‘Toch weet regisseur Jurjen Blick er een vierluik van te maken waarbij je als kijker van begin tot einde op het puntje van je stoel zit. Het is een reeks die je optilt en tegelijk heel nederig doet voelen.’



Blick vertelde woensdag op deze site dat het zijn plan was om een soort Netflixserie te maken van Stuk. ,,Het moest er chic uitzien, met goede karakters, die je in je hart gaat sluiten.’’ Hij schreef bijzondere voice-over-teksten en sprak die zelf in, leefde zich uit met camera’s en lenzen, en maakte gebruik van gedurfde verteltechnieken. ,,Het is bijna dans”, zei een jurylid daarover.