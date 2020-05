Het blikkerige geluid van de synthesizer verovert de hitlijsten weer

Zeg The Final Countdown en onherroepelijk hoort u in uw hoofd het jaren 80-nummer van Europe. Jump van Van Halen? Axel F, Ghostbusters, Jan Hammer’s Crockett’s Theme? Allemaal melodietjes uit de synthesizer. Het meest legendarische popalbum ooit, Michael Jacksons Thriller? Dacht u dat de King of Pop die accentjes in Billie Jean, Thriller en Beat It zelf had gelegd? Welnee. Die kwamen uit apparaten met illustere namen als Minimoog, Synclavier en Prophet-5. Slim samengestelde beats en loopjes door te draaien aan allerlei knopjes.



,,Een prachtig instrument’’, zo prijst Ad Visser de synthesizer. Als presentator van Toppop zag hij er in de jaren 80 vele van dichtbij, maar als muzikant maakte hij ook zelf muziek met de synthesizer. ,,Toen hij in de jaren 70 werd geïntroduceerd, vonden mensen het geen vooruitgang omdat het alleen een imitatie zou zijn van andere instrumenten. Pas later is dat veranderd, is de waardering voor het kenmerkende geluid toegenomen. Terwijl je binnen drie minuten al kon horen dat de synthesizer iets bijzonders had. Maar mijn oren schijnen andere dingen te horen.’’