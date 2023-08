Het duurde 60 seconden, maar ze kreeg er 1 miljoen dollar voor: de cameo van ‘Samantha Jones’

De fans van Samantha Jones uit Sex and the City moesten er maar liefst 13 jaar op wachten, maar donderdag maakte Kim Cattrall (67) haar rentree in de laatste aflevering van seizoen twee van And just like that . En daar hing een behoorlijk prijskaartje aan: de Canadese actrice kreeg één miljoen dollar voor de korte cameo van 60 seconden.

Hoewel ze aanvankelijk niets met de reboot te maken wilde hebben, kroop Kim Cattrall toch kort even in de huid van haar personage Samantha. Zo zien we haar tijdens in een auto tijdens een telefoongesprekje met Carrie (Sarah Jessica Parker). We horen haar zeggen: ,,Mijn vlucht is drie uur vertraagd, Carrie. Ik ga het niet redden om er op tijd te zijn.” Samantha zou dus niet aanwezig zijn op het laatste avondmaal in het appartement van Carrie, die gaat verhuizen. Daarom nam Samantha telefonisch afscheid van Carries iconische woning in New York.

De cameo van Cattrall duurde in totaal 60 seconden en de actrice sprak slechts twintig regels. Voor de scène moest ze niet in dezelfde ruimte moest zijn als haar voormalige collega’s Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis. Wellicht heeft dat te maken met haar vermeende vete met Sarah. In het verleden maakte ze meermaals duidelijk dat ze ‘geen vrienden was met de rest van de cast’.

Cattrall werd zelf opgebeld met de vraag om terug te keren in de reeks. ,,Ik dacht, nu moet ik creatief worden. Ik vroeg om Pat Field terug in dienst te nemen. Ze heeft me altijd gekleed als Samantha, en ik wilde alleen werken met dezelfde stylist”, vertelde de actrice in het programma The View. HBO bracht de 82-jarige Field weer aan boord en betaalde Kim 1 miljoen dollar.

De spin-off van Sex and the City krijgt binnenkort ook een derde seizoen. Of Kim daar in te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.

Volledig scherm Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon and Kim Cattrall op de set van 'Sex and the City'. © WireImage