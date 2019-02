Het eerste weekend van KINK klonk goed

Britse rapper 21 Savage opgepakt omdat hij illegaal in VS verblijft

2:27 De Amerikaanse immigratiedienst heeft rapper 21 Savage opgepakt om hem het land uit te zetten. Volgens de dienst verblijft hij al jaren illegaal in de VS en is hij bovendien een veroordeelde crimineel. Shayaa Bin Abraham-Joseph, zoals de muzikant in werkelijkheid heet, beweert uit Atlanta te komen, maar heeft de Britse nationaliteit.