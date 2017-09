Het excentrieke leven van Playboy-oprichter Hugh Hefner's in foto's

Weinig interesse in herhaling stokoude Wesley en Yolanthe

8:51 Een herhaling van een uitzending van The Story of My Life heeft de kijkcijfers van RTL4 gisteravond geen goed gedaan. Het programma waarin Linda de Mol bekende koppels omtovert tot oudere versies van zichzelf trok nog maar 367.000 kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.