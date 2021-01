Het geheim van 40 seizoenen Dit was het nieuws: ‘Ik zit niet op de verjaardag van Jan Jaap’

interviewHarm Edens (59) presenteert vanaf vanavond het 40ste seizoen van Dit was het nieuws. Waarom Geert Wilders niet meer hoeft te komen, hij liever had gezien dat Ab Osterhaus vinoloog was en hij zich doodergert aan nieuws over de kleuterschool in Ulft. ,,Als je goed kijkt, zijn we echt niet links.’’