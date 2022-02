‘Het geklaag van Yvonne Coldeweijer is hypocrisie ten top’

Terwijl we ons verbazen over de desinformatie waarmee de Russische president Poetin een deel van zijn volk overtuigt van het nut van zijn oorlog in de Oekraïne, smullen we in eigen land ook van halve waarheden en bizarre verhalen. En dat doen we sinds een tijdje massaal via de zeer populaire, en inmiddels omstreden, juicekanalen. De informatie op deze juicekanalen, verkregen door anonieme ‘spionnen’, gaat vaak zonder wederhoor de tijdlijn op. De gretigheid en stelligheid waarmee deze verhalen worden gepresenteerd is beangstigend. Fans roemen het vermogen van de kanalen om misstanden aan de kaak te stellen. Zonder het werk van de anonieme bronnen en het enorme bereik van de juicekanalen was de beerput van The Voice niet opengegaan.