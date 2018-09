Het Glazen Huis stopt, Serious Request wordt 'barre voettocht'

Het Glazen Huis is definitief verleden tijd. Dit jaar zwerft een zestal 3FM-presentatoren voor Serious Request een weeklang te voet door het land, is eten en drinken niet langer verboden, zoeken de dj’s de luisteraars op in plaats van andersom en mag worden gedoneerd aan een goed doel naar keuze.

Het wordt allemaal anders. Voor 3FM Serious Request: De Lifeline komen de radiomakers, in tegenstelling tot eerdere edities, naar de luisteraar toe.

De jaarlijkse actie drijft grotendeels op het Nederlandse publiek dat creatieve acties organiseert waar drie teams van elk twee dj’s verspreid over het land, tijdens hun voettocht voorbij trekken. Een gamemarathon in de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging, een rooftopparty op je eigen dakterras? Alles kan en mag. Wie de ‘uitverkoren’ dj’s zijn, wordt later bekend.



Quote Het kan zomaar zijn dat de teams in minus 10 graden door de sneeuw moeten ploeteren Sharid Alles

,,Waar ze onderweg slapen? Ik hoop dat Nederland massaal zal zeggen: kom even binnen’’, vertelt Sharid Alles in haar eerste interview als kersverse NPO 3FM-zendermanager.

,,En ja, ze mogen gewoon eten en drinken. Maar het is dan wel hartje december hè?! Het kan zomaar zijn dat de teams in minus 10 graden door de sneeuw moeten ploeteren (de actie loopt van 18 t/m 24 december). Dat is ook deels de spanning die we willen hebben. Ik verheug me überhaupt enorm op het onvoorspelbare van deze nieuwe opzet.’’

Zelf goed doel kiezen

Volledig scherm Michiel Veenstra, Gerard Ekdom en Giel Beelen - inmiddels allemaal weg bij de zender - maakten tijdens het slotfeest in 2012 de opbrengst bekend van dat jaar. © ANP Het Utrechtse TivoliVredenburg wordt die week omgetoverd tot het Serious Request-hoofdkwartier. Ook vanuit die plek, met een radiostudio, krijgen de zwervende en onderweg radio makende presentatoren opdrachten ingefluisterd. Dit is tevens het centrale punt waar luisteraars platen kunnen aanvragen voor geld. Daarnaast worden daar talloze workshops, lezingen en optredens gegeven. Het overgrote deel van de radio-uitzending zal echter op locatie door de lopende dj’s worden gemaakt.



De opbrengst gaat (net als alle vorige edities) naar het Rode Kruis dat ditmaal niet slechts één doel centraal stelt. Het geld kan worden geschonken aan het redden van levens in Nederland – denk aan EHBO- en reanimatiecursussen - , de bescherming van natuurgeweld door klimaatverandering en aan noodhulp bij oorlogen en conflicten over de grens. Meerdere goede doelen is volgens Sharid Alles ook meer van deze tijd. ,,Vooral jongeren vinden het tegenwoordig fijn om zelf te kunnen kiezen.’’

Daling

Dit alles betekent ook een definitief afscheid van het inmiddels vermaarde Glazen Huis. Veertien jaar lang sloot een trio dj’s zich een week op. Het concept beleefde zijn hoogtepunt in 2012. Toen Giel Beelen, Gerard Ekdom en Michiel Veenstra op kerstavond geëmotioneerd en uitgehongerd de studio in Enschede verlieten, bleek dat een recordbedrag van bijna 14 miljoen euro was opgehaald.



Vervolgens moest het Rode Kruis met steeds minder genoegen nemen. Vorig jaar bleef de teller steken op iets meer dan 5 miljoen euro. De luistercijfers van het ooit zo populaire jongerenstation daalden bijna evenredig hard. Zelfs nostalgiezender Radio 5 (nota bene zonder FM-frequentie) trekt momenteel meer publiek. De eerder genoemde dj’s, maar ook boegbeelden als Domien Verschuuren en het duo Coen en Sander, hebben 3FM inmiddels verlaten.

Nieuwe generatie

Het kon bijna niet anders: Het Glazen Huis-icoon, toch een soort symbool voor de hoogtijdagen van het station, moest eens worden losgelaten. Zendermanager Alles formuleert het liever anders. ,,3FM bestaat uit een hele nieuwe generatie radiomakers. Deze mensen waren nog hartstikke jong toen 14 jaar geleden werd begonnen met het Glazen Huis.’’



,,Ik zie ook geen verband tussen de lagere luistercijfers en het stoppen met Het Glazen Huis. Wij hadden daar ook best mee door kunnen gaan.’’ Het was volgens haar ook geen wens van de overkoepelende NPO. ,,Deze verandering was echt een wens vanaf de werkvloer hier.’’

Volledig scherm De bekende brievenbus van het Glazen Huis. © ANP

En was het dan niet verstandiger geweest Serious Request onder te brengen bij Radio 2 dat momenteel wél de pannen van het dak scoort? ,,Het gaat daar inderdaad fantastisch, maar zij hebben ook de jaarlijkse Top 2000 en onlangs bijvoorbeeld een actieweek voor KWF Kankerbestrijding. De zendermanager van Radio 2 en ik zijn het eens dat Serious Request echt bij 3FM hoort.’’



Er is bij het zoeken naar verandering ook gekeken naar het model van onze zuiderburen. Sinds 2013 organiseert Studio Brussel daar De Warmste Week waarbij de gulle gever zelf bepaalt naar welk goed doel zijn geld gaat en het glazen huis werd vervangen door een buitenstudio midden in de natuur. Het honger hebben, maakte plaats voor kou lijden. Sharid Alles: ,,Maar bij ons was meer behoefte zelf met iets heel nieuws te komen.’’

Quote We willen weer die uitgespro­ken alternatie­ve popzender zijn. Het heeft wat tijd nodig, maar ik geloof heilig dat we daar de vruchten van gaan plukken Sharid Alles

Deadline