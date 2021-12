Het Grote Songfestivalfeest in de Ziggo Dome geannuleerd

Advocaat: Jussie Smollett is onschuldig, hij is zelf slachtof­fer

De door het coronavirus flink vertraagde rechtszaak tegen Jussie Smollett is van start gegaan in Chicago. De Empire-acteur wordt beschuldigd van zes gevallen van het verstoren van de openbare orde rond zijn valse aangifte van een racistische aanval begin 2019. Zijn advocaten beweren juist dat Smollett het slachtoffer is in deze zaak. Dat meldt de Chicago Tribune.

30 november