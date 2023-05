Het is vreselijk om de ernstig zieke kinderen met Paul de Leeuw te zien, maar kijk alsjeblieft toch

Jong Kopen zonder kij­ken-stel wordt met neus op de feiten gedrukt door Alex: ‘Hij is een grote dromer’

Makelaar Alex heeft maandagavond in een nieuwe aflevering van Kopen zonder kijken een parel van een woning aangekocht. Dat vinden althans de gloednieuwe eigenaren, Charissa en Emanuel. Want waar de twee het eerst niet eens konden worden over hun toekomstige huis, blijkt dit stulpje aan allebei hun wensen te voldoen. ,,Dit is echt fantastisch.’’