Het kan nóg infantieler dan spelen met knikkers en ballonnen of ijsblokjes laten smelten in je onderbroek

Filmklas­sie­ker wordt theater­spek­ta­kel: ‘Fanfare is meer dan een oubollig museumstuk’

Een slordige 65 jaar na Bert Haanstra's Fanfare staat Giethoorn opnieuw op zijn kop. Ditmaal voor een theaterbewerking die sinds woensdag in het mede door de film beroemd geworden dorpje in première is gegaan. Op de polderklassieker uit 1958, toen goed voor een miljoenenpubliek, wordt nog altijd liefdevol teruggekeken. ‘Hollandser kan bijna niet.’