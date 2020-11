Het leken heel gewone mannen. Tot één de kop afbeet van een levende vis

Edwin Evers wil voorlopig geen radio maken, zeker geen ochtends­how

20 november Radioluisteraars die hopen op een comeback van Edwin Evers hoeven daar voorlopig niet op te rekenen. De voormalig dj van Radio 538 wijst alle aanbiedingen van zenders momenteel af, zei hij in het BNR-programma Ask Me Anything. Aan een ochtendprogramma moet hij al helemaal niet denken.