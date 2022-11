Het leven van Emily Brontë, een culinaire thriller en wéér een Pinocchio: zijn deze films de moeite waard?

recensiesOnze filmredactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod. Wat moet je gezien hebben en waarom? Naast de eerder verschenen recensie van She Said over het Harvey Weinstein-schandaal, verschijnen morgen in de bioscoop ook het kostuumdrama Emily of Wuthering Heights -schrijfster Emily Brontë, een grimmige versie van het klassieke sprookje Pinocchio en de culinaire thriller The Menu .

Biografische film over Wuthering Heights-auteur Emily Brontë kleurt te braaf binnen de lijntjes

Emily Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Kostuumdrama



Over schrijfster Emily Brontë, beroemd om haar enige roman Wuthering Heights, is maar weinig bekend. De makers van een film over haar (slechts 30 jaar korte) leven konden dus vrij hun gang gaan. In Brontë’s meesterwerk uit 1847 dat onder meer geloof en onvoorwaardelijke liefde omver kegelt, staan genoeg hints. Ze moet een rebel zijn geweest, een vrije geest die haar tijd ver vooruit was. Een boze, misschien wel depressieve vrouw. Debuterend scenarist regisseur Frances O’Connor (die we vooral kennen als actrice in films als A.I. en Mansfield Park) probeert naarstig in haar getroebleerde hoofd te kruipen. Toch wordt het nooit veel meer dan een voorbeeldig kostuumdrama. Emily boeit beslist, maar de schrijfster verdient eigenlijk een film die meer buiten de lijntjes durft te kleuren. -Gudo Tienhooven

Regie: Frances O’Connor. Hoofdrollen: Emma Mackey, Oliver Jackson-Cohen, Fionn Whitehead en Gemma Jones

Gothic versie van Italiaanse sprookjesklassieker

Guillermo Del Toro's Pinocchio Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Animatie/Drama



Oscarwinnaar Guillermo del Toro (The Shape of Water) maakte als achtjarige filmamateur al stop motion-filmpjes met behulp van zijn speelgoed en de Super 8-camera van zijn vader. Ook het idee voor een eigen filmversie van Pinocchio ontstond al in zijn jeugdjaren. Maar het duurde decennia eer de Mexicaan met Carlo Collodi’s negentiende-eeuwse sprookjesklassieker aan de slag mocht, vakkundig bijgestaan door animatiespecialist Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox).

Uiteraard geeft Del Toro, liefhebber van duistere Frankenstein-verhalen, er een eigenzinnig rouwrandje aan, gecombineerd met aangenaam spitsvondige humor. Zijn uit hout gesneden, magisch tot leven gekomen jongetje, leeft bovendien in het Italië van de jaren dertig, toen Mussolini en het fascisme in opkomst waren. Alle karakteristieke figuren en sets zijn duidelijk met zorg en liefde gemaakt. Ook de ‘normale’ personages zien er ‘houtig’ uit, schurken zijn bepaald niet aaibaar en ook aan details als een versleten jasje of ‘bewegende’ haren is gedacht. Dat Del Toro zijn bepaald niet kinderachtige verhaal met teveel plotlijnen dichtsmeert, vergeven we hem graag. -Maricke Nieuwdorp

Regie: Guillermo del Toro en Mark Gustafson. Stemmen: Ewan McGregor, Gregory Mann, Ron Perlman en Cate Blanchett

Culinaire mooifilmerij met een twist

The Menu Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Thriller/Komedie



Deze exclusieve, culinaire trip naar het eiland van de vermaarde chef Slowik (Ralph Fiennes) en z’n uitmuntende brigade is niet voor Jan Modaal weggelegd. Slechts een paar gefortuneerde dinergasten, waaronder verwende investeerders, een beroemde acteur en een culinair recensent, kunnen zich zo’n peperduur etentje veroorloven. Ook fijnproever Tyler (Nicolas Hoult) heeft gespaard om in gezelschap van Margot (Anya Taylor-Joy) aan te mogen schuiven. Maar Margot is nauwelijks onder de indruk van de exquise gerechten en Slowiks theatrale intermezzo’s, die overigens wél steeds curieuzer uitpakken.

Deze komische thriller bedient alle smaakpapillen van de kijker. Er is suspense, kurkdroge, absurdistische humor en een snufje maatschappijkritiek. De plotwendingen zijn origineel en de opnames van het diner kunnen zich meten met de culinaire mooifilmerij van Netflix’ Chef’s Table. Deze verrukkelijk strakke film van Mark Mylod (Succession) is geen seconde te lang. De onmogelijk te plaatsen, mysterieuze Fiennes is een geslaagde griezel en Taylor-Joy speelt moeiteloos de nonchalante, coole chick. -Maricke Nieuwdorp

Regie: Mark Mylod. Acteurs: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult en Hong Chau

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: