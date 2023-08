Het meest veelbelovende album van 2023 is volgens fans ‘te kort’: waarom dat verwijt onzin is

Het meest veelbelovende popalbum van het jaar ligt drie weken voor verschijning onder vuur nu bekend is geworden hoe lang de plaat is. Het nieuwe album van zangeres Olivia Rodrigo (20) is volgens kritische fans zó kort dat je amper van een album kunt spreken. Vroeger was alles beter (lees: langer), is het idee. Dat is niet waar, sterker nog: de lengte voorspelt veel goeds.

Als je debuutalbum de boeken inging als een van de meest gestreamde platen aller tijden, is het logisch dat muziekliefhebbers hun adem inhouden voor de opvolger. Zeker nu Guts, het album dat op 8 september uitkomt, behoorlijk goed belooft te worden. De eerste single Vampire kreeg vijf sterren van The Guardian en zelfs het kritische Pitchfork was twee keer positief. De tweede single Bad idea right? is volgens de muzieksite een van ‘de beste popprestaties van het jaar’.

Deze week werd bekend dat het album 39 minuten en 12 seconden duurt. Een bericht erover van nieuwtjesaccount Pop Base op X (het voormalige Twitter) kreeg 62.000 likes en werd bijna 12 miljoen keer bekeken. Menig fan zei zich voor te bereiden op 39 minuten genieten, maar er klonk ook verontwaardiging: is een verzameling liedjes van 39 minuten wel een volwaardig album? Waar is de tijd gebleven dat platen minimaal een uur duurden?

Over deze klassiekers klaagt niemand

Inderdaad: twaalf liedjes in 39 minuten is wat krap. Als een uitgebreide cd-single vroeger een paar remixversies bevatte, was je ook 40 minuten zoet. Toch kijkt vaksite Variety met verbijstering naar de kritiek. Want toen er alleen vinyl bestond, was een lengte onder de 40 minuten de norm. Meer paste er met goede geluidskwaliteit niet op.

En bovendien: talloze ‘korte’ albums staan te boek als klassiekers. Sgt. Pepper’s lonely hearts club band van The Beatles? 39 minuten. What’s going on van Marvin Gaye? 35 minuten. Fleetwood Mac-plaat Rumours duurt 38 minuten, Aretha Franklins Lady soul nog geen 29. David Bowies The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars heb je in 38 minuten geluisterd. Wie klaagt daarover?

Volledig scherm Olivia Rodrigo werd na haar debuutsingle Drivers license een wereldster en won drie Grammy's. © EPA

Olivia is slim

Langer is immers niet altijd beter. Zeker in de tijd van cd’s probeerden artiesten elke beschikbare minuut te vullen. Dan zat je met bijna anderhalf uur muziek van sterren die maar één leuk liedje hadden gemaakt, grapt Variety. Niet voor niks bestaat de term ‘filler’, voor nummers om de boel op te vullen.

Een geringe lengte is ook slim. Olivia Rodrigo heeft veel jonge fans die muziek ontdekken en delen via TikTok. Daar is alles kort, snel en gemaakt voor een korte aandachtsspanne. Het heeft de manier waarop artiesten schrijven drastisch veranderd, aldus het blad. De succesvolste nieuwe artiesten, denk aan rappers Ice Spice en zangeres PinkPantheress, maken soms complete liedjes van anderhalve minuut.

Klagen dat je te weinig ‘waar je voor geld’ krijgt, gaat ook niet op. Veruit de meeste luisteraars zullen Olivia Rodrigo’s album streamen en dat Spotify-abonnement hebben ze toch al. Kortom: Guts heeft niet alleen een hele normale lengte, het kan zomaar een klassieker worden.

