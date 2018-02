Het onvermijdelijke vertrek van Erland Galjaard

,,Er loopt zó veel talent bij ons rond, wat dat betreft zijn we een verwende omroep'', zei Erland Galjaard in 2011 kort nadat hij was uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar. De directeur glom van trots, er was geen vuiltje aan de lucht. RTL vierde hoogtijdagen. The Voice of Holland, X Factor, De TV Kantine, Miljoenenjacht; álles werkte en scoorde.



Galjaard, die 21 jaar lang in verschillende functies werkzaam was voor RTL, bepaalde sinds 2007 welke tv-programma’s waar en hoe laat worden uitgezonden. En dat ging héél lang héél goed. Maar, zo roepen mediakenners in de televisie- en reclamewereld: 'Je moet het dak repareren als de zon schijnt'. Te lang leunde de 50-jarige programmabaas tevreden achterover, klonk het de laatste jaren steeds nadrukkelijker in en rondom RTL.



,,Zijn vertrek hing in de lucht'', reageert oud RTL-baas Fons van Westerloo. ,,Na de hoogtijdagen komt de klad erin. Op den duur is de magie gewoon weg. Financieel heeft hij deze baan toch niet meer nodig. Dan zeg je na zo veel jaar: geef mijn portie maar aan fikkie. Maar ik vind dat we nu niet mogen vergeten dat RTL het onder zijn bewind lang heel goed deed.''