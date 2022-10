Het opruimen is begonnen: vrijwilligers halen bloemen voor de Queen weg uit Londense parken

Gangsta’s Paradise-rap­per Coolio op 59-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse rapper Coolio is gisteren in de Amerikaanse stad Los Angeles op 59-jarige leeftijd overleden, bevestigt zijn manager aan CNN. In de jaren negentig werd Coolio, wiens echte naam Artis Leon Ivey Jr. is, bekend met nummers als Gangsta’s Paradise en Fantastic Voyage.

29 september