AD Media podcastHet vaste mediapanel heeft weer ‘gewoon’ tv gekeken. Maar natuurlijk wordt er door Angela de Jong nog even stilgestaan bij het statement van Linda de Mol. Niet te uitgebreid, want vindt ze: ‘Het schandaal van The Voice is te ernstig om te verzanden in een sneue mediaruzie!’

Uiteraard zag de mediaredactie zondag ook de documentaire over de tot dan toe geheime grote liefde van Peter R. de Vries. Er is op de vorm misschien wat aan te merken, maar het verdriet staat buiten kijf.



Verder aandacht voor de start van het vierde seizoen van Mocro Maffia op Videoland. Dennis Jansen heeft de set bezocht en een reportage gemaakt. Zo spreken we Nasrdin Dchar kort, terwijl hij zich opmaakt om in de huid van Potlood te kruipen.

De omroepman van het jaar, André van Duin wordt geëerd, het gaat nog even over tennis, er wordt een boek besproken, een sieraad (de Gouden RadioRing) én een podcast over crime. Kortom: media in de breedste zin des woords.

