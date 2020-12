Het sektarische sfeertje om Wie is de Mol? hangt me danig de keel uit

Meilandjes overwegen vertrek uit Hengelo na vergun­nings­pro­ble­men met gemeente

21 december De verf is nog niet droog of de tv-familie Meiland overweegt alweer hun riante villa in Hengelo (gemeente Bronckhorst) te verlaten. Reden: een geschil met de gemeente over vergunningen. Martien Meiland deed die onthulling gisteravond tijdens het programma Linda’s Wintermaand op SBS6.