Het sprookje is uit: was Qatar het begin van het einde?

Ze hadden de afgelopen maanden nog zo geprobeerd de geruchten over een op handen zijnde scheiding de kop in te drukken, maar helaas. Het gaat niet meer. Wes en Yo, zoals ze jarenlang liefkozend zijn genoemd, gaan uit elkaar.



Het luidt ‘hoofdstuk zoveel’ in voor wie de relatie tussen de twee heeft gevolgd. Al vanaf begin af aan zijn de twee een constante factor in de vaderlandse (boulevard-)pers. Was het niet om klinkende transfers, doelpunten waarvan Jack van Gelder nog steeds schor is, mooie presentatieklussen of dromerige Hollywoodaspiraties, dan was er wel weer wat in hun privéleven.



Neem alleen al de start van hun liefde, die in 2009 uitlekte via een korrelig filmpje in een parkeergarage waarop de twee sterren zoenend te zien waren. Het luidde direct het einde in van Yolanthes relatie met volkszanger Jan Smit. Precies waar Wesley op aanstuurde: ,,Op een gegeven moment kreeg ik te horen dat het niet zo goed ging tussen Jan en Yolanthe. Toen heb ik haar nummer achterhaald en ben ik gaan sms’en”, zei hij later tegen Ivo Niehe.



Niet lang daarna kreeg het kersverse koppel de volle laag van Smits moeder Gerda, die in een legendarisch interview opsomde wat Yolanthe allemaal zou hebben ontvreemd uit Jans huis - van gastendoekjes tot kandelaars.

Yolanthe en Wesley uit elkaar

Onverstoorbaar

Schijnbaar ongestoord lieten de twee alle (negatieve) aandacht van zich af glijden. Hij noemde haar zijn droomvrouw, terwijl zij ‘aan alles’ voelde dat hij de ware was. Een jaar later trokken ze alles uit de kast voor een bruiloft waarvoor een dorpje in Toscane een weekend lang compleet op z’n kop werd gezet. Ook dit sprookje telde grimmige bladzijden: er is lang gesteggeld over wie de torenhoge rekening zou betalen. Was de weddingplanner uit de bocht gevlogen of zij zelf?



Volledig scherm Wes en Yo op hun bruiloft © AFP

Weer leken Wes en Yo onverstoorbaar. Een tafel vol kinderen, daar droomden ze van. Yolanthe ontfermde zich als liefdevolle stiefmoeder over Wesleys zoon Jessey (nu 12) die hij uit een eerder huwelijk kreeg. Maar een eigen kind bleef lange tijd uit, tot hun grote verdriet. Openhartig waren ze daar aanvankelijk niet over. Zelfs niet toen Yolanthe in december 2014 verscheen bij RTL Late Night om te praten over een nieuwe presentatieklus. Sociale media ontploften, want wat had ze gedaan met haar gezicht?



Pas maanden later vertelde ze dat ze zo veranderd was door een zware hormoonkuur in een poging zwanger te raken. Die medicatie, samen met een operatie, had het gewenste effect: het sterrenkoppel verwachtte een kleintje. Sneijder maakte het nieuws wereldkundig na een doelpunt van zijn collega Huntelaar tegen Turkije. Hij stopte zijn duim in zijn mond en een bal onder z'n shirt. In oktober 2015 werd Xess Xava geboren.



I know by looking at him that God has blessed me in ways that I could never have dreamed of 🙏🏼🤗💫 #GratefulMommy Een foto die is geplaatst door null (@yolanthecabau) op 2 Jan 2018 om 3:06 PST

Kalmte

Intussen hadden ze Milaan voor Istanboel verruild, met huizen in Nederland en Yolanthes geboorte-eiland Ibiza. Ze omarmden het gezinsleven, probeerden elke avond samen te bidden, speelden Rummikub ‘als twee nerdjes’. Wesley voetbalde de sterren van de hemel, Yolanthe vloog op en neer naar Hilversum voor televisieklussen en pakte een bescheiden rol in Hollywoodfilm Pain and Gain. Amerika, daar zou ze het wel willen maken, maar Wes’ zijn carrière ging voor. Haar stichting Free a Girl vergaarde steeds meer bekendheid.



Ze leken kortom in wat rustiger vaarwater te zijn gekomen - afgezien van kritiek die er kwam op de vele kiekjes van Xess Xava op Instagram - tot de recordinternational in de zomer van 2017 overhoop kwam te liggen met het bestuur van de Turkse club Galatasaray. Hij liet zijn contract ontbinden, ging een paar maanden aan de slag in Nice en kort daarop volgde nóg een verhuizing. Naar de woestijn, naar Qatar.



Happy New year dear followers!! ✨ I wish for you that all your dreams may come true ✨ hugs, smiles and kisses from our family to yours! 💖 Een foto die is geplaatst door null (@yolanthecabau) op 31 Dec 2018 om 8:13 PST