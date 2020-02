Hét verhaal van Songfestivalster Jeangu: ‘Hij droomde te groot voor Suriname’

Die ene tropische avond, in hotel Torarica, 20 december 2017, valt Jason Eduard even stil. Ziet hij dat goed? Is dat Jeangu, daar, op dat podium? Jeangu Macrooy? Is dat mogelijk? Dat die onzichtbare jongen van het Surinaams conservatorium die een paar jaar eerder naar Nederland vertrok, het publiek zo zelfverzekerd en swingend bespeelt alsof hij, nu ja, nooit anders gedaan heeft? ,,Jeangu had altijd al een mooie stem maar in het Torarica stond ik echt versteld. Hoe hij zichzelf presenteerde. Hoe hij bewoog. Hoe hij met het publiek omging. Hij was écht veranderd.’’