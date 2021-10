Het was even raar om de kinderen van Ruinerwold op de plek van de Linda’s en Wendy’s te zien

Het eerste liedje van het vernieuwde K3 gaat Waterval heten

14 oktober De eerste single van de nieuwe K3 heet Waterval, maakte Studio 100 bekend. Momenteel wordt via een televisieprogramma nog hard gezocht naar een vervanger of vervangster van Klaasje Meijer, die zelf ook via een talentenjacht op televisie bij het bekende Vlaams-Nederlandse trio kwam.