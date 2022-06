‘Het wordt nooit wat met de huidige talkshows in de vooravond’

Verder aandacht voor de zomer-cliffhanger van Goede tijden, slechte tijden. En de zogenaamde ‘voor-cliff’, zoals mediajournalist Mark den Blanken de spanningsboog voor de grote cliffhanger betitelt, dit tot grote hilariteit van de rest van het mediapanel. Maar serieus: goede tijden voor Goede tijden, want de cijfers zitten in de lift.



Daarnaast kort aandacht voor de seizoensfinale van Even tot hier, een idee voor Temptation Island en mediajournalist Dennis Jansen is uit eten geweest met de Waldorf en Statler van De slimste mens: Philip Freriks en Maarten van Rossem. In de podcast vertelt Freriks wie het programma eigenlijk zou gaan presenteren.



Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.