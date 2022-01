Het zou niet moeten mogen, een 16-jarige met kanker in lever en longen en de dood op de hielen

NOS bereikt miljoenen kijkers met nostalgi­sche Elfsteden­jour­naals

De ‘flitsjournaals’ die de NOS gisteren uitzond over de Elfstedentocht die in 1997 plaatsvond, zijn in de loop van de dag door miljoenen mensen bekeken. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. In de journaals werd verslag gedaan van de tocht alsof deze live plaatsvond.

