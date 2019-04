Het zou niet opvallen als Radio 1 Koningsdag volgend jaar herhaalt

Brazili­aans model (26) overlijdt na val op catwalk

28 april De Braziliaanse modewereld is in shock nadat gisteren tijdens de Sao Paulo Fashion Week het 26-jarige model Tales Soares op de catwalk in elkaar zakte en korte tijd later in het ziekenhuis dood werd verklaard. Waaraan het mannelijke model overleed, moet blijken uit onderzoek op zijn lichaam.